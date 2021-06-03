Елизавета II пригласила Джо Байдена в Виндзорский замок

Королева Великобритании Елизавета II пригласила президента США Джо Байдена и его супругу Джил в Виндзорский замок. Об этом объявила пресс-служба Букингемского дворца.

Встреча монарха и политика состоится в следующее воскресенье, 13 июня, во время визита американского лидера в Британию в рамках саммита G7. Это будет первая зарубежная поездка Байдена после его победы на выборах в ноябре прошлого года.

С предыдущим американским президентом Дональдом Трампом Елизавета II встречалась в июне 2019 года, когда политик прибыл в Лондон с рабочим визитом.

Во время первого европейского турне в качестве президента США Джозеф Байден 11–14 июня посетит Бельгию и Великобританию. Он также примет участие в саммитах G7, НАТО и США - ЕС.

Ранее сообщалось, что Елизавета II направила частное письмо Байдену перед инаугурацией.