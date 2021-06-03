Кремль оценил шансы на возвращение послов после встречи Путина и Байдена

Послы дипмиссий России и США могут быть возращены после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информированный источник.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном возвращении дипломатов после консультаций, ответил: «может быть, а может и не быть».

По словам источник издания, возвращение глав дипведомств в Россию и Соединенные Штаты могло бы стать небольшим сигналом желания продолжать диалог, без этого продвижение контактов между Москвой и Вашингтоном по любым темам почти сводится к нулю.

«Есть намерение это сделать (вернуть послов с консультаций — ред.). Никаких иллюзий по встрече ни одна из сторон не испытывает, но без глав дипмиссий контакты сведены к минимуму. И это могло бы стать хоть каким-то результатом», — сказал собеседник «Известий».

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.

Ранее Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов.