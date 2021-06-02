Путин заявил, что «Единая Россия» сделала многое в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил убеждение, что партия «Единая Россия» сделала многое для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

Такое мнение глава государства высказал на встрече с руководством партии и участниками праймериз. Он поблагодарил всех членов «Единой России» за «напряженную, большую работу в сложных условиях борьбы с эпидемией».

«Понятно, что вопросов много, я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе, но в целом работа была проделана очень большая», — сказал Путин.

Ранее в «Единой России» рассказали, что партия провела самое масштабное предварительное голосование в своей истории и в истории политической системы России, участие в котором приняли почти 12 млн избирателей по всей стране.

Процедура стала более масштабной, чем пять лет назад. По предварительным данным, в ней приняли участие около 11,7 млн избирателей. Чуть более 6 млн – в режиме онлайн.