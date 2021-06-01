Путин рассказал, как мама ради него работала ночным сторожем

Президент России Владимир Путин рассказал, как его мама работала ночным сторожем, чтобы иметь возможность уделять больше внимания ему днем. Об этом пишет ТАСС.

Этими воспоминаниями глава государства поделился во время разговора с семьями, которые были награждены орденами «Родительская слава». Путин пообщался с семьей Каньшиных из Благовещенска и высказал предположение, что Ольга Каньшина работает уборщицей, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время».

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — рассказал Путин.

Политик отметил, что воспитание детей требует больших усилий, много времени и сердечного тепла. В то же время, по его словам, ребенок в семье — это праздник. Также глава государства поздравил семьи с Днем защиты детей.

Ранее Путин призвал власти субъектов расширить поддержку многодетных семей. Глава государства также пообещал постоянно наращивать усилия в этой сфере и концентрировать необходимые ресурсы.