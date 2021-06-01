Песков рассказал о договоренностях Путина и Макрона по «нормандскому формату»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о договоренностях российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель по «нормандскому формату».

«В ходе телефонных разговоров Путина с Макроном и Меркель подчеркивалась необходимость активизации встреч <…> но пока дата не определена, и именно им предстоит генерировать некую повестку дня. Пока с этим есть сложность», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу. По его мнению, в эту дискуссию стоит привлечь США. Украинский лидер подчеркивал, что перед встречей со всеми участниками формата он намерен лично переговорить с российским президентом.

В дальнейшем МИД России упрекнул Киев в отказе от выполнения минских соглашений и посоветовал Украине не усугублять ситуацию подобными заявлениями.

Нормандским форматом называют переговоры по мирному урегулированию на юго-востоке Украины, в которых принимают участие делегации от России, Украины, Германии и Франции.