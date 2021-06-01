Песков рассказал о договоренностях Путина и Макрона по «нормандскому формату»

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о договоренностях российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель по «нормандскому формату».

«В ходе телефонных разговоров Путина с Макроном и Меркель подчеркивалась необходимость активизации встреч <…> но пока дата не определена, и именно им предстоит генерировать некую повестку дня. Пока с этим есть сложность», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу. По его мнению, в эту дискуссию стоит привлечь США. Украинский лидер подчеркивал, что перед встречей со всеми участниками формата он намерен лично переговорить с российским президентом.

В дальнейшем МИД России упрекнул Киев в отказе от выполнения минских соглашений и посоветовал Украине не усугублять ситуацию подобными заявлениями.

Нормандским форматом называют переговоры по мирному урегулированию на юго-востоке Украины, в которых принимают участие делегации от России, Украины, Германии и Франции.