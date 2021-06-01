Путин внес в ГД проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в судах и органах за рубежом

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Российскую Федерацию в судах и межгосударственных органах за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документе указано, что Генпрокуратура может защищать Россию в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций.

Соответствующим положением предлагается дополнить закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Кроме того, в целях обеспечения представительства и защиты интересов российского государства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.