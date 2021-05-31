Патрушев раскрыл приоритет новой стратегии нацбезопасности

Новая стратегия национальной безопасности России устанавливает цели по экономической устойчивости страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет rg.ru.

«Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами», — сказал Патрушев.

По его словам, ключевым фактором повышения конкурентоспособности России становится лидерство в развитии науки и технологий. Кроме того, высшим приоритетом стратегия называет сбережение народа России.

Ранее Патрушев и помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан в ходе встречи в Женеве провели консультации по линии советов безопасности.

Согласно данным российского ведомства, переговоры прошли в конструктивном ключе и позволили лучше понять позиции друг друга, несмотря на «сохраняющиеся разногласия».