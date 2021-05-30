Пашинян оценил предложения РФ об урегулировании на границе Армении и Азербайджана

Предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Еревана, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе встрече с жителями города Апаран.

Видеозапись опубликована на странице и.о. премьера в Facebook.

«Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе <…> Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать», — заявил Пашинян.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией. 13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.

Впоследствии Пашинян выступил за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на границе с Азербайджаном.