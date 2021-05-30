Лукашенко искупался в Черном море

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Путина и искупался в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что температура воды составляла +16 °С.

Ранее, 28 мая, Путин в ходе встречи с Лукашенко предложил ему искупаться. Лукашенко ответил согласием на инициативу российского главы государства.

«Погода в Сочи — как вы видите. Может, можем искупаться?» — предложил Путин.

Лукашенко ответил на предложение: «С удовольствием». Президент России отметил, что море становится все теплее.

29 мая Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидеры двух стран «договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

Подробнее об итогах переговоров в Сочи — в материале «Газеты.Ru».