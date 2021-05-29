Стивен Сигал подготовил свой первый законопроект для России

Американский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство несколько лет назад, подготовил свой первый законопроект для России. Поправка касается ужесточения наказания за экологические преступления. Об этом сообщает «Открытые медиа» со ссылкой на официального представителя партии «Справедливая Россия — За правду» Елизавету Кондакову.

По ее словам, эта инициатива может стать одной из ключевых для партии на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Свой законопроект Сигал представит 29 мая во время заседания палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду». В поправках актера предлагается наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности граждан, которые ранее были осуждены за загрязнение окружающей среди.

В нынешнем виде законодательство предполагает сроки от двух до пяти лет колонии в случае нанесения тяжелого вреда. В частности, если проступок повлек за собой ущерб здоровью или смерть человека, а также если преступление было совершено на территории заказника, заповедника, в зоне экологического бедствия или чрезвычайной ситуации.

27 мая стало известно, что в рамках заседания палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду», которое состоится сегодня, 29 мая, Стивену Сигалу планируется вручить партийный билет.