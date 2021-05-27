МИД Украины назвал угрозой для государства сближение Белоруссии с Россией

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сближение Белоруссии и России является угрозой для Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

По его словам, Украине необходимо заботиться о национальной безопасности страны.

«Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <...> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», — подчеркнул министр.

Кроме того, глава МИД отметил, что это тот риск, который необходимо всегда учитывать, принимая те или иные решения.

По мнению Кулебы, позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко «не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения».

«Лукашенко своими действиями приближает свою страну к РФ. <...> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовы начать наращивание транспортных связей с Белоруссией при первой возможности.