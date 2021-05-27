Лавров прокомментировал слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первый президент Украины и постоянный председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не может в одиночку решать, как будет работать ТКГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого экс-президент Украины высказал мнение, что необходимо искать другую площадку для переговоров вместо Минска. Также он предположил, что новой площадкой может стать Швейцария или Финляндия.

«Он (Кравчук — прим. ред.), конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа. Она была создана в контексте пакета документов, одобренного на саммите в Минске в 2015 году и затем утвержденного резолюцией СБ ООН. И те, кто подписывал этот пакет документов, они, наверное, будут договариваться, как дальше эту работу выстраивать», — сказал министр в ходе пресс-конференции.

Кроме того, он отметил, что на Украине не первый раз говорят о смене площадки переговоров. В качестве примера он привел пресс-секретаря делегации в ТКГ Алексея Арестовича, который заявлял о том, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, так как республика «перестала быть нейтральным государством».

По мнению Лаврова, Киев «будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО».

Ранее Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу.