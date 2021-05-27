В Чехии выразили надежду на восстановление отношений Праги и Москвы

Бывший чешский дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников российского посольства «уникальным случаем». Об этом сообщает издание Haló noviny.

По его мнению, данный инцидент войдет в историю как «срежиссированная аномалия».

Политик отметил, что на сегодняшний день доказательств причастности России к взрывам во Вребице нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены.

«Недавний призыв премьера [Чехии Андрея] Бабиша, который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой «одной-единственной версии» инцидента во Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?» — подчеркнул дипломат.

По его словам, кризис в отношениях двух государств может сильно сказаться на торгово-экономических связях.

Кроме того, он выразил надежду на благоразумие Чехии и «добрую волю» с обеих сторон при преодолении напряженности.

«Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение «Бывали хуже времена, но не было подлее», — сказал Суя.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовит доклад по стратегии отношений с Россией.