Евросоюз примет новые санкции против Минска

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair.

«Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруссии», — сказал он, выступая в Сенате.

Министр добавил, что Евросоюз будет вводит санкции не только против отдельных лиц, но и против учреждений, «чтобы затруднить им действовать в Европе, вести с ней торговые дела и пользоваться возможностями ее рынка».

По его словам, белорусские власти уже не знают никаких границ в дестабилизирующем и репрессивном поведении.

Ранее Bloomberg рассказал, какие санкции грозят Белоруссии от Евросоюза.

В понедельник, 24 мая, саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, после сообщения о «минировании». На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.