МИД Белоруссии оценил инцидент с рейсом «Белавиа», летевшим в Барселону

Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сравнил с воздушным пиратством инцидент с рейсом «Белавиа», летевшим в Барселону. Об этом сообщает «БЕЛТА».

Глаз напомнил, что, согласно ст. 87 Чикагской конвенции, принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета Международной организация гражданской авиации (ИКАО).

«Насколько нам известно, никаких подобных решений совет не принимал», — заявил он.

Он также отметил, что большинство пассажиров, которые находились на борту, являются гражданами стран Евросоюза. Пресс-секретарь МИД сделал вывод, что Францию и другие страны ЕС не волнуют «незначительные проблемы своих соотечественников и тем более граждан Беларуси».

Также Глаз подчеркнул, что ежегодно в Испанию по летним программам оздоровления рейсами «Белавиа» прилетало около 1 тыс. детей. Он предположил, что французское правительство готово принести этих детей в жертву «высоким идеалам и своим политическим амбициям».

Официальный представитель МИД также указал на то, что «Белавия» не имеет никакого отношения к «политической истерии» вокруг недавней посадки самолета Ryanair.

26 мая Франция не позволила самолету «Белавиа» пересечь свое воздушное пространство.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.