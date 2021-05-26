Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя, передает ТАСС.

«Широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что для вакцинации от коронавируса созданы все условия, так как российские прививки от коронавируса доказали свою надежность и безопасность.

Ранее Матвиенко призвала россиян вакцинироваться от коронавируса по примеру Путина.

«Люди должны сами осознать, что отказ от вакцинации несет в себе риски», — заявил Путин.

23 марта президент РФ сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Второй компонент вакцины Путин получил 14 апреля. По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола прививки от коронавируса.