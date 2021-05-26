Пушков назвал 21 век роковым для США

Сенатор Алексей Пушков предрек для США тяжелые времена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории Соединенных Штатов.

По его словам, поддерживающийся в государстве на протяжении 20 века устойчивый баланс взорвался, а в 2020 году Америка вовсе «слетела с катушек».

«Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. «Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, 21 век станет роковым для США», — заявил парламентарий.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что американская сторона деградирует как политически, так и социально.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в Конгрессе сообщил, что насилие с использованием огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для страны.