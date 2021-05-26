Климкин заявил о разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разочарован реакцией Европейского союза на инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Он назвал произошедшее «воздушным пиратством» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая русский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз», — написал Климкин.

По его словам, именно таким образом необходимо ответить «белорусскому диктатору».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.