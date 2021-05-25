Женевский офис ООН готов предоставить площадку для саммита Россия-США

В Женевском офисе ООН заявили, что готовы предоставить площадку для саммита Россия-США, если к ним поступит такой запрос. Об этом сообщает руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи, отмечает РИА «Новости».

«Безусловно, если будет запрос, мы готовы сделать все, чтобы его (саммит — ред.) поддержать», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Белый дом ожидает непростого разговора президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы не ожидаем, что по окончании [встречи] дела пойдут проще простого. В действительности мы продолжаем ожидать сложного разговора, что у нас будет конфронтация в тех сферах, где у нас присутствуют разногласия», — сказала она.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Псаки назвала возможные темы переговоров.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.