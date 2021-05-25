Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны планируют обсудить состояние российско-американских отношений и перспективы из развития, а также вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня, в том числе сотрудничество стран в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции и урегулирование региональных конфликтов.

Встречу подтвердили также в американском Белом доме.

«Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — указано в заявлении администрации США.

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.