Израиль второй раз за полчаса зафиксировал запуск ракет из Ирана

Израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск с территории Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы (противовоздушной. — прим. ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, экстренное предупреждение о ракетной опасности было повторно разослано жителям центральной части страны, включая районы Тель-Авива.

Инцидент произошел спустя примерно полчаса после предыдущего обстрела центра Израиля из Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран заявил о «больших потерях» среди американских военных.