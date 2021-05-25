Премьер-министр Финляндии предложила закрыть небо над Белоруссией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин предложила на время расследования инцидента с пассажирским самолетом Ryanair запретить на полеты над Белоруссией и обсудить, какие еще дополнительные санкции могут быть введены в отношении Белоруссии, сообщает Reuters.

«Эти действия нужно решительно осудить и изучить в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и установить запрет на полеты над страной на то время, пока будет идти расследование», — заявила Марин на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Ранее стало известно, что саммит постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Подчеркивается, что решение пока не вступает в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.