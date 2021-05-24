Эдвард Сноуден назвал «возмутительным» инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал инцидент с экстренной посадкой Ryanair в Минске. Об этом он написал в своем Twitter.

«Посадка самолета по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением. Это современное выражение «экстраординарной выдачи» времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять, независимо от того, под каким флагом это происходит», — заявил он.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в повестке саммита Евросоюза будут санкции против физлиц, ответственных за посадку самолета Ryanair в Минске.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.