Захарова раскритиковала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Запада на инцидент, когда самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, экстренно приземлился в Минске. Об этом она написала в Facebook.

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим», — написала Захарова.

Дипломат напомнила о том, как в 2013 году в Вену был принудительно посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвинили в разглашении государственной тайны. Она также отметила, что называющие себя цивилизованными демократиями давно живут по принципу «quod licet Iovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»).

Генеральный прокурор Польши поручил возбудить уголовное дело по факту «принуждения» самолета ирландской авиакомпании Ryanair к посадке в Минске, а министерство иностранных дел Латвии выступило за закрытие белорусского воздушного пространства для международных рейсов. В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к международному расследованию.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.