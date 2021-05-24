Генпрокуратура Польши возбудила дело из-за «принуждения» самолета Ryanair к посадке»

Генеральный прокурор Польши поручил возбудить уголовное дело по факту «принуждения» самолета ирландской авиакомпании Ryanair к посадке в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, передает ТАСС.

Он уточнил, что судебное разбирательство будет вестись относительно «использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров».

Ранее в Белаэронавигации заявили, что диспетчеры не принуждали самолет Ryanair к посадке, а дали рекомендации, решение принял сам экипаж.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.