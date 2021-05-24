Франция допустила закрытие пространства над Белоруссией для самолетов ЕС

Франция допускает закрытие воздушного пространства над Белоруссией для европейских самолетов после инцидента, когда самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, экстренно приземлился в Минске. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, передает Bfm.tv.

«Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелетов. Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС», — сказал он.

Политик также назвал пиратским актом тот факт, что белорусские власти вынудили сесть в Минске самолет европейской компании, который выполнял перелет между двумя европейскими столицами. Бон уточнил, что на борту находились девять граждан Франции.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.