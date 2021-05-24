Климкин счел «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ Соединенных Штатов от санкций против оператора строительства российского газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Отмена санкций США против компании, строящей «Северный поток – 2» – это как удар «под дых» <...> С уважаемыми партнерами так не поступают», – заявил экс-министр.

По его словам, беспокойство вызывает не столько высокий шанс достройки газопровода без этих санкций, сколько то, что госсекретарь США Энтони Блинкен не сообщил о намерениях американских властей во время своего визита в Киев.

Климкин также добавил, что кризис доверия в отношениях с Соединенными Штатами в настоящее время нужен Киеву «меньше всего». Он также обратил внимание на то, что в случае завершения газопровода, Украина лишится транзитного статуса.

«От нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», – заключил бывший глава украинского МИДа.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответсвуют интересам США.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон признает невозможность помешать завершению строительства российского трубопровода.

До этого на Украине сообщили о миллиардных убытках в случае запуска «Северного потока – 2».