Климкин счел «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ Соединенных Штатов от санкций против оператора строительства российского газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Отмена санкций США против компании, строящей «Северный поток – 2» – это как удар «под дых» <...> С уважаемыми партнерами так не поступают», – заявил экс-министр.

По его словам, беспокойство вызывает не столько высокий шанс достройки газопровода без этих санкций, сколько то, что госсекретарь США Энтони Блинкен не сообщил о намерениях американских властей во время своего визита в Киев.

Климкин также добавил, что кризис доверия в отношениях с Соединенными Штатами в настоящее время нужен Киеву «меньше всего». Он также обратил внимание на то, что в случае завершения газопровода, Украина лишится транзитного статуса.

«От нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», – заключил бывший глава украинского МИДа.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответсвуют интересам США.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон признает невозможность помешать завершению строительства российского трубопровода.

До этого на Украине сообщили о миллиардных убытках в случае запуска «Северного потока – 2».