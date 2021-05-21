Песков не исключил встречи Путина и Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи главы государства Владимира Путина с основателем и генеральным директором компании Tesla Илоном Маском, передает РИА «Новости».

Такое заявление представитель Кремля сделал по итогам выступления на российском марафоне «Новое знание». После него на мероприятии произнес речь и американский миллиардер.

По словам Пескова, встреча между российским президентом и бизнесменом вполне может состояться, однако подготовка к ней пока не ведется.

Марафон «Новое знание» пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

На мероприятии помимо Илона Маска также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.

Ранее Маск анонсировал появление Tesla в России.