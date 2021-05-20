Путин заявил о готовности России «выбить зубы» всем, кто попробует что-то у нее «откусить»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом глава государства сказал на заседании оргкомитета «Победа», сообщает ТАСС.

«Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооруженных сил», — пояснил Путин.

Государственный лидер добавил, что некоторые осмеливаются публично говорить, будто сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране. По его словам, такие вещи «странно слышать».

Также Путин обратил внимание на то, что у России колоссальный потенциал. Он напомнил, что территория страны остается самой большой в мире.

Президент сказал, что во все времена, когда страна становилась сильнее, находились поводы для ограничения ее развития. Кроме того, по словам главы государства, за рубежом некоторые считают Россию слишком большой даже после распада СССР. Путин заключил, что Советский Союз с геополитической точки зрения и есть историческая Россия.

Ранее президент России заявил, что русофобы и нечистоплотные политики пытаются бить по истории, оправдывать нацистских преступников.