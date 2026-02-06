«Аделия может запросто бороться с лидерами»: Слуцкая о Петросян

Слуцкая считает, что Петросян с легкостью может конкурировать с лидерами ОИ-2026

Двукратная чемпионка мира в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что российская фигуристка Аделия Петросян может полноценно конкурировать с иностранными спортсменами на Олимпийских играх 2026 года. Ее слова передает «Чемпионат».

«Ее задача — выступить, а задача судей — оценить. Главное не давать поводов — чтобы не могли к чему-либо придраться. Я знаю, кто находится на лидирующих позициях. И мне кажется, что Аделия может запросто с ними бороться», — сказала Слуцкая.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

