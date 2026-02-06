Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Джиган обвинил карты Таро в разводе с Самойловой: «Случилась беда в нашей семье»

Рэпер Джиган заявил, что Самойлова задумалась о разводе из-за карт Таро
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Джиган признался в новом выпуске проекта «Джиган и Оксана», что надеется сохранить брак с Оксаной Самойловой. Ролик опубликован на VK Видео.

«Случилась беда в нашей семье, которую я типа должен преодолеть. Короче, нужно справиться с этим. Задача — сохранить семью, в первую очередь. Чтобы стало еще лучше, чтобы мы, как прежде, были все вместе», — сказал музыкант на шоу.

По словам рэпера, трудности в его семье нарастали постепенно, но еще год назад пара планировала зачать еще одного ребенка. Они не смогли осуществить задуманное по здоровью, а «секс превратился в рутину». Джиган не исключил, что стресс и усталость супруги на фоне этого могли повлиять на ее решение о разводе.

Также Джиган предположил, что виновником их расставания могут быть гадальные расклады.

«Я упустил этот момент, но верить в какие-то расклады карт, какой-то херне, которую тебе наваливают какие-то шарлатаны — это же пипец. Она начала жестко в это верить. Чертовщина это все», — сказал он.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».

Ранее СМИ выяснили, что цена премиальной виллы Алсу в Севастополе упала на 100 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!