Еврокомиссия работает над новым пакетом санкций против России

Пиньо: ЕК работает над 20-м пакетом санкций против РФ и скоро его представит
Европейская комиссия (ЕК) работает над 20-м пакетом санкций против России. Об этом заявила представитель организации Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Мы очень активно работаем над 20-м пакетом мер. Мы сказали, что это должно быть готово в ближайшее время, то есть, его можно ожидать довольно скоро», — сказала представитель Еврокомиссии.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается, и он еще не согласован. Также о разработке новых санкций рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призвал ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее в ЕС признали отсутствие права требовать от стран вне союза соблюдать санкции против РФ.
 
