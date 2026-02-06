Размер шрифта
Словакия отказалась поддерживать поставки оружия на Украину

Власти Словакии подтвердили отказ от оказания военной помощи Украине
Власти Словакии не намеренны поддерживать поставки вооружений и военного контингента на Украину. Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину. Мы отвергаем мысль об отправке военнослужащих на Украину, о чем говорят, например, лидеры Британии и Франции», — отметил он.

Гашпар заявил, что Словакия готова помогать обеим странам по гуманитарной линии, предоставлять технику, которая поможет гражданским целям.

Он также добавил, что его страна отказывается участвовать в «коалиции желающих», считая, что это всего лишь попытка эскалации конфликта.

4 и 5 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялся второй раунд трехсторонних переговоров делегаций РФ, США и Украины. Группу переговорщиков от Москвы на встречах возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Киев направил в Абу-Даби руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и иных чиновников. Вашингтон представляли специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

Как рассказал Уиткофф, переговоры в ОАЭ прошли конструктивно. Сторонам удалось обсудить «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением», уточнил он.

Ранее три страны Евросоюза отказались финансировать Украину.
 
