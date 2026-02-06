Размер шрифта
Глава МИД Швейцарии Кассис заблудился перед переговорами с Лавровым

Глава МИД Швейцарии Кассис хотел занять место в российской делегации
МИД России

Перед началом встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис перепутал стороны за столом переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат вошел в зал и направился к месту, где обычно располагаются представители российской делегации. Вскоре ему сообщили, что нужно перейти на другую сторону переговорного стола.

«Когда вы сказали, что без флагов», — сказал Лавров своему швейцарскому коллеге на английском языке.

Накануне Иньяцио Кассис сообщил, что прибыл в Москву вместе с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу сразу после визита на Украину.

6 февраля прошли переговоры Лаврова с Кассисом и Синирлиоглу, во время которых стороны обсудили заинтересованность Швейцарии в возобновлении диалога с Россией.

Ранее Лавров назвал ОБСЕ «русофобским инструментом».
 
