МИД Польши назвал сумму, потраченную ЕС на поддержку Украины с начала конфликта

Сикорский: ЕС потратил на поддержку Украины с начала конфликта около €200 млрд

Европейские страны с начала российско-украинского конфликта оказали поддержку Украине на сумму около €200 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News, которое телеканал опубликовал в YouTube.

«Сейчас Европа полностью финансирует войну, поскольку американское финансирование прекратилось в январе минувшего года. Мы потратили приблизительно 200 млрд, и мы также продлили финансирование в размере 90 млрд евро для поддержки Украины в последующие два года», – сказал он.

В январе Politico сообщило, что союзники Украины намерены привлечь для восстановления страны $800 млрд. По информации издания, реализация проекта рассчитана на десять лет и гарантирует «ускоренный путь к членству в ЕС». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что, помимо этой суммы, ЕС планирует выделить Украине еще $700 млрд — на военные расходы. По мнению политика, такой шаг сравним со взрывом атомной бомбы.

Ранее сообщалось, что Литва потратила на военную помощь Украине более миллиарда евро.