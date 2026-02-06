В Ленобласти задержали мошенников, помогавших уклоняться от военной службы

В Приозерском районе Ленинградской области правоохранительные органы установили организованную преступную группу (ОПГ), которая помогала призывникам уклоняться от срочной службы в армии. Об этом сообщает петербургская полиция.

По данным следствия, участники схемы оформляли военные билеты за суммы от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Незаконной услугой воспользовались свыше 15 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Один из участников группы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.

6 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в Хабаровском крае правоохранители задержали группу подозреваемых в хищении средств у бойцов специальной военной операции. По данным полиции, мошенники организовывали фиктивные бракосочетания со специально подобранными женщинами и оформляли на участников ОПГ нотариальные доверенности на управление банковскими счетами потерпевших, после чего получали денежные выплаты военнослужащих.

Таким образом злоумышленники обманули шестерых граждан, похитив у каждого примерно по 400 тысяч рублей.

