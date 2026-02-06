Размер шрифта
«Война в космосе»: в России оценили эффективность нового оружия Китая против Starlink

Аналитик Храмчихин о микроволновом оружии Китая: конфликты перейдут в космос
Kurt Amthor/Global Look Press

Новое китайское микроволновое оружие TPG1000Cs, которое может поражать космические спутники, в том числе американские Starlink, свидетельствует о постепенном переходе вооруженных конфликтов в космос. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Александр Храмчихин.

«То, что в конце концов война перейдет в космос, это очевидно. А как может быть без этого? Если основные армии активно используют спутники, пусть даже не боевые, то, понятное дело, что и противоспутниковое оружие тоже будет. То есть это абсолютно неизбежно», — считает аналитик.

По словам Храмчихина, сейчас пока рано судить об эффективности представленного в Китае микроволнового оружия против спутников, поэтому стоит подождать некоторое время и посмотреть на конкретные результаты действия этого вида вооружения.

Военный эксперт считает, что война в космосе «вряд ли будет скоро», потому что США и Китай «немножко опасаются друг друга».

«Поэтому теоретически это может быть хоть завтра, а практически – нет, вряд ли», — подытожил.

Китайские ученые разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, способное поражать космические спутники.

Мощность установки составляет 20 гигаватт, при этом для вывода из строя спутников может быть достаточно одного гигаватта. Оружие уже назвали «кошмаром для Starlink». Журналисты сообщают также, что TPG1000Cs способно производить импульсы длительностью 60 секунд.

Ранее на параде в Пекине представили микроволновое оружие для защиты от дронов.
 
