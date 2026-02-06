Размер шрифта
Прыгуны на Олимпиаде делают инъекции в половые органы ради дальности полета

Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование после появления информации о том, что некоторые спортсмены могут делать инъекции гиалуроновой кислоты в область гениталий для получения преимущества в прыжках с трамплина. Об этом сообщает Bild.

Целью процедуры является возможное временное увеличение объема мягких тканей, что искусственно смещает «самую нижнюю точку» тела при обязательном 3D-сканировании. Это сканирование проводится перед каждым сезоном для пошива аэродинамического костюма. Смещение контрольной точки позволяет получить костюм с чуть большей площадью поверхности, что может повысить подъемную силу на 5% и добавить до шести метров к длине прыжка.

При этом гиалуроновая кислота не входит в список запрещенных WADA веществ, но ее использование для получения спортивного преимущества может привести к санкциям. В WADA заявили, что не имеют сведений по этому вопросу, отметив, что спортсмены проходят медицинские тесты перед замерами.

Ранее в Госдуме объяснили инцидент с российским флагом на Олимпиаде.
 
