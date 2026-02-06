В Госдуме объяснили, зачем Украина хочет получить гарантии по Одессе

Киев требует предоставить гарантии безопасности для Одессы в рамках мирного соглашения с Россией, потому что выход к Черному морю может заинтересовать Запад. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Без выхода к Черному морю привлекательность Украины как военного актива НАТО существенно снижается. Именно поэтому акцент делается на Одессе как на том самом морском порту, который может быть привлекателен не только для гражданских торговых судов, но и для судов военного назначения», — сказал депутат.

Он также отметил, что любое новое условие или дополнение в перечне требований сторон — это очередная возможность для Киева затянуть переговорный процесс.

«Киев стремится затянуть переговоры, а любое дополнительное условие или новая формулировка в тексте соглашения в любом случае требуют времени для осмысления. При этом затягивание переговоров Украине нужно как-то объяснить Трампу, и гарантии безопасности для Одессы в принципе служат хорошим оправданием», — заключил Новиков.

В ходе переговоров, которые прошли 4-5 февраля в Абу-Даби, Украина потребовала от российской стороны предоставить гарантии безопасности для Одессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«В тексте будущего мирного соглашения будут прописаны гарантии того, что российские войска не пойдут на Одессу», — утверждает источник ТАСС.

