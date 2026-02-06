Размер шрифта
Россиянин сломал бывшей жене позвоночник и обманом переписал на себя ее квартиру

В Карачаево-Черкесии мужчина преследует бывшую жену, которую сам лишил жилья
Telegram-канал Осторожно, новости

Житель Карачаево-Черкесии оставил мать собственных детей без жилья и сломал ей позвоночник, сообщают «Осторожно, новости».

Жанета, многодетная мать из Черкесска, рассказала Telegram-каналу, что развелась с Асланом в 2015 году. Но три года назад бывшие супруги вновь сошлись и даже купили квартиру, вложив маткапитал и оформив имущество поровну на себя и двух своих дочере.

Перед рождением третьего ребенка, по словам женщины, Аслан предложил купить жилье побольше, но оформил его только на себя, а затем накопил долгов по ЖКХ и требовал, чтобы Жанета взяла ради него кредит на 1,8 млн рублей, однако банк отказал.

Весной 2025 года пара рассталась окончательно. При этом Аслан обвинил жену в обмане и аннулировал переуступку квартиры через суд, а затем переписал на себя и племянника два грузовика, которые принадлежали женщине.

Экспертиза выявила подделку подписей, но полиция не стала возбуждать дело. Так Жанета осталась одна с тремя детьми, которых содержит за свой счет, так как банковские счета Аслана заблокировали, а официальной работы у него нет. При этом мужчина не исчез из жизни женщины.

Он неоднократно избивал ее, угрожал расправой, а летом 2023 года сломал три позвонка. После инцидента возбудили дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но до суда оно не дошло.

В сентябре 2025-го Аслан, забирая у бывшей жены сына, украл все документы из съемной квартиры, повредил женщине палец, когда та пыталась их отнять. Однако в полиции заявление не приняли, дело не сдвинулось с места даже после того, как ппострадавшая обраилась в прокуратуру и СК.

Ранее мужчина расправился с экс-возлюбленной, которая вышла замуж и ждала ребенка.
 
