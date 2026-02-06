Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В МИД Литвы высказались о переезде Тихановской

Глава МИД Литвы Будрис: никто не выгонял Тихановскую из страны
AXEL SCHMIDT/REUTERS

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую никто не выгонял из Литвы. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, его цитирует латвийская газета Diena.

«Я не согласен с утверждением о том, что Светлана Тихановская была выгнана из Вильнюса, это неправда», — отметил министр, уточнив, что ее офис работает в стране с той же аккредитацией, что и раньше.

По словам Будриса, Литва обеспечивает максимальную безопасность белорусской оппозиции, а новости о недостаточной охране оппозиционеров он воспринимает как личное оскорбление.

В январе этого года Sputnik Литва сообщил, что Тихановская со своим «офисом» планируют перебраться из Литвы в Польшу. Журналисты предположили, что причиной переезда стало решение литовских властей, принятое в конце минувшего года, о снижении уровня охраны для белорусского политика.

В настоящее время обеспечением безопасности Тихановской занимаются полицейские. До этого ее охраняла Служба безопасности руководства, в чьи обязанности входит охрана высших должностных лиц Литвы, включая президента Гитанаса Науседу.

Ранее политолог рассказал, где штаб Тихановской сможет спокойно «осваивать европейские гранты».
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!