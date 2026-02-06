Три африканские страны согласились принять тысячи нелегалов из Британии

Три африканских государства – Демократическая Республика Конго (ДРК), Ангола и Намибия – дали согласие на прием тысяч своих граждан, нелегально находящихся в Великобритании. Соглашение было достигнуто после того, как Лондон пригрозил тотальным запретом на выдачу виз гражданам этих стран, сообщает The Daily Telegraph.

Как пишет издание, теперь около 4 тыс. преступников, осужденных в Великобритании, могут быть депортированы в ДРК, Анголу и Намибию.

«Незаконные мигранты и опасные преступники теперь будут высланы и отправлены в Анголу, Намибию и ДРК. Я сделаю все необходимое, чтобы восстановить порядок и вернуть контроль над нашими границами», – заявила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд.

В ноябре 2025 года Махмуд предупредила, что в случае отказа Киншасы, Луанды и Виндхука от сотрудничества в вопросах миграции, визовые ограничения будут введены для всех категорий граждан, включая дипломатов, политиков и даже глав государств.

Британские власти составили список стран, отказывающихся содействовать возвращению своих граждан, незаконно находящихся или осужденных на территории Соединенного Королевства. В этот список входят Бангладеш, Габон, Индия, Нигерия, Пакистан и Сомали, и в отношении этих государств визовые санкции могут быть введены в ближайшие месяцы.

Ранее США планировали депортировать нелегальных мигрантов через Аргентину.