Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Три африканские страны согласились принять тысячи нелегалов из Британии

Daily Telegraph: ДРК, Ангола и Намибия примут 4 тыс. нелегалов из Британии
Mohamed Zakaria/MSF/Reuters

Три африканских государства – Демократическая Республика Конго (ДРК), Ангола и Намибия – дали согласие на прием тысяч своих граждан, нелегально находящихся в Великобритании. Соглашение было достигнуто после того, как Лондон пригрозил тотальным запретом на выдачу виз гражданам этих стран, сообщает The Daily Telegraph.

Как пишет издание, теперь около 4 тыс. преступников, осужденных в Великобритании, могут быть депортированы в ДРК, Анголу и Намибию.

«Незаконные мигранты и опасные преступники теперь будут высланы и отправлены в Анголу, Намибию и ДРК. Я сделаю все необходимое, чтобы восстановить порядок и вернуть контроль над нашими границами», – заявила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд.

В ноябре 2025 года Махмуд предупредила, что в случае отказа Киншасы, Луанды и Виндхука от сотрудничества в вопросах миграции, визовые ограничения будут введены для всех категорий граждан, включая дипломатов, политиков и даже глав государств.

Британские власти составили список стран, отказывающихся содействовать возвращению своих граждан, незаконно находящихся или осужденных на территории Соединенного Королевства. В этот список входят Бангладеш, Габон, Индия, Нигерия, Пакистан и Сомали, и в отношении этих государств визовые санкции могут быть введены в ближайшие месяцы.

Ранее США планировали депортировать нелегальных мигрантов через Аргентину.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!