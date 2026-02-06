В Польше усомнились в уважительном отношении американского посла

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский усомнился в уважительном отношении посла США в Варшаве Тома Роуза к польской стороне. Поводом для этого послужило заявление Роуза о прекращении всех контактов посольства со спикером сейма Польши Влодзимежем Чажастым из-за его отказа поддержать выдвижение кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, пишет РИА Новости.

«В союзнических отношениях слова «взаимное уважение» являются ключевыми. Я воспринимаю заявление пана посла как ставящее под сомнение взаимные отношения в части уважения», — заявил Кервиньский представителям прессы.

Он подчеркнул, что оценка решений, принимаемых спикером польского парламента, не входит в сферу компетенции посла.

«Польша – суверенное государство и надежный союзник Соединенных Штатов. Я полагаю, что подобные заявления абсолютно неприемлемы в публичном пространстве», — отметил Кервиньский, добавив, что спикер Чажастый является «конституционным главой парламента» и принимает решения в соответствии со своими убеждениями.

