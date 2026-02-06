Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В Польше усомнились в уважительном отношении американского посла

Глава МВД Польши Кервиньский заподозрил посла США Тома Роуза в неуважении
Zafer Kurt/Shutterstock/FOTODOM

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский усомнился в уважительном отношении посла США в Варшаве Тома Роуза к польской стороне. Поводом для этого послужило заявление Роуза о прекращении всех контактов посольства со спикером сейма Польши Влодзимежем Чажастым из-за его отказа поддержать выдвижение кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, пишет РИА Новости.

«В союзнических отношениях слова «взаимное уважение» являются ключевыми. Я воспринимаю заявление пана посла как ставящее под сомнение взаимные отношения в части уважения», — заявил Кервиньский представителям прессы.

Он подчеркнул, что оценка решений, принимаемых спикером польского парламента, не входит в сферу компетенции посла.

«Польша – суверенное государство и надежный союзник Соединенных Штатов. Я полагаю, что подобные заявления абсолютно неприемлемы в публичном пространстве», — отметил Кервиньский, добавив, что спикер Чажастый является «конституционным главой парламента» и принимает решения в соответствии со своими убеждениями.

Ранее глава МИД Польши Сикорский пообещал Трампу Нобелевскую премию при одном условии.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!