США назвали соглашение по ЯО лишь с одной страной неуместным

США считают неуместным соглашение по ядерному оружию только с одной страной

Вашингтон считает неуместным в текущих условиях заключение соглашения по ядерным вооружениям только с одной страной. Об этом сообщил на конференции по разоружению в Женеве заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает РИА Новости.

«Сегодня Соединенные Штаты сталкиваются с угрозами со стороны нескольких ядерных держав. Если кратко, двусторонний договор лишь с одной ядерной страной просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем», — подчеркнул он.

По его словам, США будут поддерживать свой ядерный арсенал сдерживания, чтобы в том числе иметь возможность вести переговоры с позиции силы.

Динанно также сказал, что Вашингтон продолжит искать ответственные пути сокращения числа ядерных вооружений в мире в соответствии с видением главы Белого дома Дональда Трампа и обязательствами страны по Договору о нераспространении ядерного оружия.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона. Президент США Дональд Трамп сам определит путь в вопросе контроля над стратегическим наступательным вооружением, пишет Bloomberg. Тем временем ООН назвала риск применения ядерного оружия «самым высоким» за последние десятилетия.

2 февраля The Financial Times написала, что Дональд Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и намерен включить в переговоры Китай.

Ранее в США заговорили о ядерной войне после истечения срока действия ДСНВ.