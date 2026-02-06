Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Тренер рассказал, как мужчинам избавиться от жира на боках

Тренер Брабечан: жир на мужских боках появляется из-за избытка калорий и низкой активности
StockLab/Shutterstock/FOTODOM

Убрать жир с талии и боков мужчинам помогут силовые тренировки, контроль питания, отказ от алкоголя на 2—3 недели и нормализация сна. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Появление мужских боков связано с несколькими факторами: избыток калорий остается главной причиной, но свою роль играют низкая активность, алкоголь (особенно пиво), высокий уровень стресса и кортизола, возрастные гормональные изменения, слабые мышцы кора и переедание по вечерам. У мужчин жир чаще всего откладывается именно в зоне талии — это физиология. Можно ли убрать жир локально? Ответ категоричный — нет. Никакие скручивания, наклоны, даже 300 повторений на пресс не сожгут жир именно с боков. Тело худеет комплексно, а не по запросу. Помогает убрать бока дефицит калорий — это основа всего процесса. Силовые тренировки 3—4 раза в неделю, умеренное кардио, уменьшение количества алкоголя, повышение бытовой активности, качественный сон и работа со стрессом. Все эти элементы работают в связке. При регулярных тренировках и дефиците калорий первые изменения становятся заметны через 3—4 недели, хорошие результаты появляются за 2—3 месяца, а явная разница видна через 3—6 месяцев», — заявил Брабечан.

Тренер обратил внимание, что лучше всего помогают не упражнения, которые якобы жгут бока, а те, что увеличивают общий расход энергии и укрепляют мышцы кора. Причем можно обойтись домашними тренировками, если нет возможности посещать спортзал.

«Присед, становая тяга, выпады, тяги в наклоне создают мощный метаболический отклик. Планка и боковая планка укрепляют мышцы кора статически. Подтягивания, жимы гантелей и штанги, скручивания велосипедом, подъемы ног в висе и анти-ротационные упражнения работают комплексно. Функциональные упражнения отлично забирают жир с живота и боков за счет высокого энергозатрата. Можно убрать бока и без спортзала. Работают ходьба на 8—12 тысяч шагов, домашние тренировки с собственным весом, бег, интервальная активность, плавание, турники и велосипед. Главное — соблюдать системность и контролировать питание», — пояснил Брабечан.

Он также развенчал несколько мифов о работе и эффективности тех или иных упражнений на сжигание жира.

«Боковые наклоны с весом не убирают жир, а увеличивают косые мышцы и визуально расширяют талию. Убрать бока за 2 недели невозможно — это системная работа, а не марафон «Пресс за 14 дней». Жир не сгорает там, где жжет — жжение означает работу мышц, а не сжигание жира. Кардио не является лучшим способом убрать живот — силовые тренировки в сочетании с правильным питанием дают намного лучший эффект», — заключил Брабечан.

Ранее тренер рассказал, как быстрее вывести молочную кислоту из мышц.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!