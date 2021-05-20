Путин пообещал «выбить зубы» желающим что-то откусить от России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил о том, что в РФ периодически сталкиваются с попытками что-то от нее «откусить». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского лидера, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат исключительно одному государству.

Кроме того, он отметил, что «странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат».

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что русофобы и нечистоплотные политики пытаются бить по истории, оправдывать нацистских преступников. По его словам, чем сильнее становится Россия, тем сильнее она отстаивает свои национальные интересы.