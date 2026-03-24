Протеже Киркорова запустила свой бренд одежды

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, открыла свой бренд одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, основным элементом в коллекции Овсянниковой стали кардиганы из шерсти и кашемира. Артистка планирует продавать их по 35 тысяч рублей за штуку. Певица вдохновлялась работами художника Казимира Малевича при создании первой коллекции.

В декабре 2025-го Овсянникова рассказала в беседе с kp.ru, что Киркоров больше не продюсирует ее.

Овсянникова призналась, что сама себе продюсер. Она назвала Киркорова своим наставником и учителем. Артистка не исключила, что в будущем будет курировать молодых музыкантов.

В октябре Margo опровергла, что заплатила 5 миллионов рублей за встречу с Киркоровым. Она рассказала, что платит только за парковку. Исполнительница объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не дает денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

Ранее Киркорова раскритиковали за уставший вид на сцене.