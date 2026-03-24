Полина Гагарина об Анне Асти: «Надо непременно напиться»

Российская певица Полина Гагарина раскритиковала песни Анны Асти. Об артистке она высказалась на «Шоу Воли».

Гагарина отметила, что ей не нравится пропаганда употребления спиртного для заглушения переживаний.

«Мне не нравится смыслово, что, если у них происходит трагедия или что-то такое, надо непременно напиться. И становится еще хуже, сто процентов», — сказала она.

Певица предложила вместо этого ходить петь в караоке — ее песни или композиции Анны Асти.

