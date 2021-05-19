МИД Германии рассказал об обсуждении «Северного потока — 2» с США

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что США приняли решения по проекту «Северный поток — 2», учитывая очень хорошие отношения между странами, а также тот факт, что Берлин — важный партнер для Вашингтона. Его слова передает РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства указал, что американская сторона ввела санкции, что является следствием принципиальной позиции в отношении трубопровода за исключением оператора проекта Nord Stream 2 AG, который возглавляет гражданин Германии. «Последнее мы рассматриваем как шаг навстречу нам», — подчеркнул Маас.

Дипломат отметил, что решения в Вашингтоне были приняты «с оглядкой на крайне хорошие отношения» между правительствами двух стран.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с Маасом заявил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена собирается отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока – 2». По информации собеседников издания, Госдепартамент Соединенных Штатов не будет включать эту компанию в санкционные списки организаций, участвующих в строительстве российского газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.