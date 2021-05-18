Блинкен заявил Маасу, что США против «Северного потока-2»

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом выступил против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток — 2», — сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Сам Блинкен написал в своем аккаунте в Twitter, что обсудил с главой МИД ФРГ важные вопросы, связанные с Китаем, Россией, Ближним Востоком и Афганистаном.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США.